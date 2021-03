ASSE : Une nouvelle « Merco » pour Adil Aouchiche

Désormais installé à Saint-Etienne, après une première vie francilienne, Adil Aouchiche progresse plus vite que la normale dans sa carrière de footballeur professionnel. Elle lui donnera probablement l’occasion d’étrenner de plus grosses cylindrées, mais avant, c’est a priori avec une Mercedes, que le milieu de l’ASSE va passer ses prochains moments, derrière un volant.

L’atteste cette story récemment publiée sur Instagram, par le compte de Pierre Visciglia, à la tête de MS Motors, peut-être la concession automobile la plus cool du pays. Pour Adil Aouchiche, c’est une Mercedes AMG, modèle A 45S. Un sympathique joujou avec plus de 400 chevaux sous son capot et un doux bruit qui s’en dégage, quand le pied presse l’accélérateur.

Tout en esthétique sombre et mat, cette version est sobre, mais particulièrement séduisante. Adil Aouchiche devrait se régaler avec.