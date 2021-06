ASSE : Une pépite des Verts signe avec Sport Cover. Et Ben Yedder applaudit

Israël Kinunga s’est engagé avec l’agence Sport Cover pour la gestion de ses droits sportifs.

International français U17, Israël Kinunga est encore un apprenti du ballon rond, mais il prend le bon chemin, vers les trophées et la réussite sportive. Défenseur, né en juillet 2004, le jeune homme est encore à l’âge de la formation, qu’il suit entre les murs du centre de l’AS Saint-Etienne. C’est peut-être encore tôt pour lui, de penser à la suite, mais le natif de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, semble s’y préparer.

Un défenseur de l’ASSE dans le team de l’agence de Meïssa N’diaye

L’atteste son engagement avec Sport Cover, qui le conseillera, à l’avenir. L’agence est celle fondée par, Meïssa N’diaye, selon le magazine Forbes, elle est l’une des 10 plus importantes dans le monde du football. Et celle qui gère le plus important actif joueurs, dans l’Hexagone. N’diaye veille aux intérêts de plusieurs joueurs nationaux ou passés en Ligue 1, comme Benjamin Mendy, Michy Batshuay, Geoffrey Kondogbia ou Nordi Mukiele.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Cover (@sport.cover)

Ben Yedder et Patrick Vieira saluent son arrivée

Mais aussi, l’attaquant de l’équipe de France retenu à l’Euro, Wissam Ben Yedder. A quelques heures du succès, 3-0, des Bleus sur la Bulgarie, auquel il a participé, l’attaquant de l’AS Monaco a salué, par émojis applaudissants, l’arrivée d’Israël Kinunga, dans son écurie. Patrick Vieira, également associé à l’agence, lui a souhaité la bienvenue.