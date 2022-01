ASSE, Vienne, Chicago… L’évolution du salaire de Robert Beric en carrière

Robert Beric de retour pour aider l’AS Saint-Etienne à se maintenir en Ligue 1 ?

Maintenant qu’elle a consolidé ses bases arrières, avec les renforts de Bernardoni dans les buts, Mangala et Gnagnon derrière, l’ASSE cherche désormais à muscler son attaque. Et elle pense pour cela, selon L’Equipe, à faire revenir Robert Beric, qui jouait pour elle jusqu’en 2020, avec que l’attaquant slovène ne traverse l’Atlantique, pour le championnat de MLS et la franchise des Chicago Fire.

Vers un retour de Robert Beric à l’ASSE ?

Robert Beric a fréquenté deux ans le club de l’Illinois, qui lui a offert le plus gros salaire de sa carrière en club, à l’approche de la trentaine (qu’il a franchi depuis le 17 juin). En Major League Soccer, Beric gagnait 2 millions de dollars annuels et jusqu’à, précisément, 2 168 100 dollars, bonus compris. Cela équivaut à un mensuel brut hebdomadaire, proche de 160 000 euros.

A Chicago en MLS son salaire le plus élevé en carrière

C’est-à-dire plus de dix fois supérieur à ce qu’il percevrait en Autriche, d’abord sous le maillot du Sturm Graz (2013-14), puis celui du Rapid Vienne (2014-15) ; à l’époque pour un revenu mensuel hors bonus compris entre 10 000 et 15 000 euros. Il multipliera ses émoluments en quittant l’Autriche pour la Ligue 1 et l’AS Saint-Etienne, qu’il fréquentera de 2015 à 2020, avec un prêt d’une saison à Anderlecht, en Belgique.

Parti et revenu libre à Saint-Etienne, Robert Beric ?

Toute cette période, Robert Beric a approché un salaire de 75 000 euros brut mensuels, et les Mauves l’ont pris à leur charge, le temps de sa pige. L’international slovène est arrivé dans le Forez, contre une indemnité de 7,5 millions d’euros payées au Rapid Vienne, il a quitté libre le club. Et c’est dans cette même situation, qu’il s’apprêterait selon L’Equipe, à y revenir. Sans que l’on ne sache encore, pour quelle rémunération.