Atlético Madrid : Bienvenue dans la maison de Diego Simeone à La Finca

Diego Simeone vit dans le quartier huppé, La Finca, en banlieue de Madrid.

Depuis maintenant plus de 10 ans, Diego Simeone dirige l’Atlético Madrid d’une main de maître. Il a réussi à amener les Colchoneros parmi les plus grands clubs d’Europe. Lorsqu’il est revenu à Madrid en fin 2011, l’entraîneur argentin s’est installé dans l’un des quartiers huppés de la capitale espagnole : La Finca. Il s’agit d’un coin populaire pour beaucoup d’autres stars du ballon rond, ou célébrités. Il y vit avec sa famille dans une luxueuse maison, où les caméras d’Amazon ont pu se faufiler, lors de la série sur El Cholo : Simeone. Living Match by Match

Une maison luxueuse pour la famille coach de l’Atlético Madrid

La Finca de Pozuelo de Alarcón (située à 8 kilomètres du centre) est réputée pour sa tranquillité et sa sécurité. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir s’aventurer dans ce quartier madrilène. De quoi relâcher le stress et la fatigue durant la saison. Sur sa vaste propriété, la famille de Diego Simeone peut profiter d’un grand jardin, d’une belle piscine entourée par une terrasse en bois, et même d’un terrain de football. A l’intérieur, la villa possède de nombreuses fenêtres, permettant aux différentes pièces, comme la salle à manger ou le salon, d’être bien éclairées.

La femme de Diego Simeone l’a entièrement rénové

« Nous avons acheté cette maison il y a quelque temps et je l’ai entièrement rénovée, explique Carla Pereyra, la femme de l’entraineur, dans une interview avec Hola. Il reflète la façon dont nous aimons vivre, avec des espaces à partager avec la famille et, surtout, beaucoup de lumière naturelle ». La villa est voisine de nombreuses célébrités, dont un certain Antoine Griezmann, qui indiquait en 2016 que la maison de son coach était visible de chez lui. Le champion du monde 2018 est revenu s’installer dans son ancienne demeure, à son retour à l’Atlético Madrid, l’été dernier.