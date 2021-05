Atlético Madrid : Ce que rapporte aux Colchoneros le titre en Liga

L’Atlético Madrid est officiellement champion d’Espagne, saison 200-21.

Six ans après, l’Atlético redevient l’équipe championne d’Espagne de football. Les Colchoneros ont enlevé ce week-end, la onzième Liga de leur histoire, dans ce contexte si singulier du monde, elle est une vraie réussite sportive doublée d’une bouffée d’oxygène financière.

L’Atlético Madrid champion d’Espagne pour la 11e fois

Son titre devrait rapporter à l’Atlético Madrid, 59,5 millions d’euros, selon les estimations, sur Twitter du compte, Roberto Bayon. C’est, d’après ses calculs, la part récompensant le classement final, en championnat d’Espagne, saison 2020-21. Contre 52,5 millions, au Real Madrid dauphin, et 45,5 millions d’euros, au Barça.

59,5 M€ pour la première place finale en Liga

L’auteur précise toutefois que l’argent n’est pas directement touché par les clubs, dès l’exercice suivant. La répartition se fait sur cinq saisons, dont 35 de celle achevée, 20% de la précédente et 15% les trois d’avant. Ce qui signifie que la saison prochaine, le club de la capitale touchera 20% des 59,5 millions d’euros.

Es un buen momento para recordar el dinero en juego (una aproximación que no debería estar lejos de la realidad) por la posición final en la clasificación de la 1ª División pic.twitter.com/1sWWIzhm3Q — Roberto Bayón (@RobertoBayon_) May 1, 2021

Le Real Madrid et le Barça devraient toutefois gagner plus

Et puis il y a le reste, car le classement sportif ne vaut que pour une part de la répartition finale des bonus. S’y ajoute aussi « l’implantation sociale », qui correspond aux droits de l’audiovisuel, aux abonnements et billetteries… selon plusieurs critères de diffusion, sur la saison, ou les cinq exercices révolus. A l’ajout de cela, le Real Madrid et le Barça devraient devancer l’Atlético. En 2019-20, le club catalan a gagné 165 millions d’euros de sa saison, les Merengue, 156,2 M€ et les Colchoneros, 124,2 millions.