Au LOSC le 4e, les contrats maillots les plus chers de New Balance

La séparation prématurée avec le club de Liverpool est derrière. New Balance repart à la conquête du secteur très concurrentiel des équipementiers sportifs, en s’adjugeant le maillot de l’AS Rome, pour trois saisons (plus une en option), à compter de la prochaine. Montant estimé du partenariat : de 3 à 4 millions d’euros par an.

La Roma est la deuxième, dans la hiérarchie des équipes soutenues par la marque de Boston, en terme de contribution financière. Après Porto, tel que l’indique cette information signée de KPMG sur l’estimation des plus importants contrats de sponsoring, à près de 5 millions d’euros la saison. Le LOSC est dans cette liste, avec un partenariat qui rapporte aux Dogues près de 2,8 millions d’euros la saison.

With #NB replacing Nike as AS Roma’s technical supplier at the end of the season for a reported annual fixed base fee of USD 5-6m, the American sports footwear and apparel firm has agreed to a deal with another top European football club. pic.twitter.com/m9s7L0jCW8

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) February 18, 2021