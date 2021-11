Ballon d’or 2021: A 3 semaines du verdict qui va gagner selon les bookmakers ?

Dans trois semaines pile, le verdict du Ballon d’or 2021. Lionel Messi est favori.

Vingt et un jours ou trois semaines nous séparent du 29 novembre au soir, jour de la révélation du lauréat du trophée du Ballon d’or 2021. Trois semaines, c’est peu, d’autant que les jeux sont faits, les votes ont été effectués et depuis plusieurs jours, des leaks circulent, à droite, à gauche, que France Football, derrière l’organisation, s’efforce de démentir.

Lionel Messi reste le favori des bookmakers

A ce stade presque final du trophée, qui alors va l’emporter ? Petit tour par l’Angleterre et les bookmakers du pays, qui ont un marché depuis de très long mois, sur le futur vainqueur. Si, dans le temps, les cotes et les favoris ont beaucoup changé, une chose n’a pas évolué : Lionel Messi est et reste le premier candidat des opérateurs, à la victoire finale.

Lewandowski Ballon d’or 2021 ? Le Polonais a peut-être raté sa chance

Cette fois, la cote donnée à l’actuel attaquant du PSG est de 1,5 contre un, en moyenne. Lionel Messi devance désormais, Robert Lewandowski, attaquant au Bayern Munich. Lui qui aurait été sûrement primé, s’il y avait eu un titre donné en 2020, devrait ici se contenter de la deuxième place, la cote de victoire qui lui est attribuée étant de 4. Un temps outsider sur le podium, Karim Benzema a fortement reculé ; sa victoire paie désormais 30 fois la mise, mais il est toutefois le Français le mieux placé, alors que jusqu’à l’Euro dernier, N’Golo Kanté était un prétendant sérieux à la victoire. Désormais, le milieu de Chelsea est coté à près de 50.

Benzema premier Français, Jorginho n’est qu’outsider des bookmakers

Après Messi et Lewandowski pointe Mohamed Salah, de Liverpool, en troisième position. Sa cote moyenne est de 18 contre un. Il devance Jorginho, parfois annoncé comme le plus légitime au titre, puisqu’il est double champion d’Europe, en clubs (avec Chelsea) et en nations (Italie). Mais les bookmakers anglais n’y croient que modérément, en atteste la cote de 25 qui lui est donné.