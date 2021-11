Ballon d’or 2021 : Qui seront les prochains Ballon d’or selon Football Manager 2022 ?

Qui après Messi pour gagner le Ballon d’or ? Verdict par Football Manager…

Et de sept pour Lionel Messi, qui devient l’incontestable footballeur le plus titré individuellement, dans l’histoire du football, avec ce septième Ballon d’or. Lequel prête énormément à discussion, tant il est vrai que les candidats étaient nombreux cette année, pour l’édition 2021.

Le dernier Ballon d’or pour Lionel Messi ?

Serait-ce le dernier pour l’Argentin ? C’est possible. Probable même car derrière, la jeunesse pousse fort. C’est celle-là que la plateforme Football Manager 2022 voit arriver à maturité prochainement, d’après la simulation des prochains trophées du Ballon d’or. Ainsi, dans le jeu de management, le lauréat de la saison 2021-2022 en cours sera inédit et sur le vainqueur, et sur sa nationalité. C’est en effet Erling Haaland qui gagnera, devenant le premier pour son pays, la Norvège.

Palmarès du Ballon d’or 2022 selon Football Manager.

Sur Football Manager 2022 les jeunes prennent le pouvoir

En 2022, il devancera ici, Robert Lewandowski, une autre fois deuxième et l’Italien, Federico Chiesa. Pour 2023 rebelote, Erling Haaland sera son propre successeur, au palmarès de la récompense individuelle la plus courtisé du football. Cette année-là, Haaland, d’après la simulation du jeu, terminera devant Mohamed Salah et Kylian Mbappé.

Le podium en 2023.

Kylian Mbappé vainqueur du Ballon d’or en 2024 ?

Lequel Mabppé aura enfin son tour, l’année d’après. Le chamion du monde français sera selon Football Manager 2022, le Ballon d’or 2024. Le premier pour lui qui ne serait peut-être pas le dernier. Même les jeux le lui promettent, à lui de faire basculer le destin, dans le bon camp.