Ballon d’or 2021 : Qui va désormais gagner selon les bookmakers ?

Et soudainement, après un premier titre gagné en sélection, Lionel Messi devient le grand favori, au trophée du Ballon d’or 2021.

Cette fois c’est terminé, des chances des joueurs professionnels, de faire basculer les choses en leur faveur. Avec la fin de la Copa America et de l’Euro, la saison 2020-21 est officiellement terminée. Pour le Ballon d’or 2021, les dès en sont jetés, mais pas encore les votes qui ne se feront que dans l’automne à venir.

Kylian Mbappé était le favori avant l’Euro

Nous avions relevé les cotes avant que ne débutent les deux derniers tournois continentaux, chez nos voisins britanniques, Kylian Mbappé était alors le favori, à 2,5 contre un. Il devançait Lewandowski, à 4,5 et Kanté à 5. Après l’Euro, tout a changé pour les Bleus qui ont dégringolé, au détriment d’un retour en force de Lionel Messi, vainqueur de la Copa America, avec l’Argentine.

Lionel Messi futur Ballon d’or 2021 ?

Et si La Pulga après avoir enfin gagné quelque chose avec sa sélection, lui qui est riche de tous les titres en club, se succédait à lui même ? L’idée est aujourd’hui dominante chez les opérateurs britanniques, au moment où peut-être, les cotes comptent le plus. Lionel Messi Ballon d’or 2021 et lauréat d’un septième trophée est coté à 1,5 contre un. C’est dire si en plus c’est sérieux.

N’Golo Kanté sur le podium des bookmakers

A ce stade du calendrier, il devance Robert Lewandowski, à la moyenne de 7 et N’Golo Kanté, à 8. L’Italien Georginho, double vainqueur en Ligue des champions et à l’Euro, remonte significativement, mais à la cote de 10, il n’est qu’un outsider des bookmakers.