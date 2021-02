Ballon d’or 2021 : qui va gagner le trophée selon les bookmakers ?

Kylian Mbappé est le favori des bookmakers pour le Ballon d’or 2021. Mais d’ici à décembre prochain, tout peut se passer.

La cérémonie du Ballon d’or 2021, devrait avoir lieu le 5 décembre prochain. Annulé l’année dernière, à cause de la Covid-19, le trophée individuel aurait certainement était remis à Robert Lewandoski. Le Polonais a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, avec à la clé la victoire finale en Ligue des Champions. Pour se consoler, le buteur a reçu la distinction de meilleur joueur UEFA de la saison 2019-20. Même s’il est trop tôt, pour imaginer le futur Ballon d’or, les bookmakers anglais invitent leurs clients à décider du futur lauréat.

Mbappé, sacré Ballon d’or 2021 ?

Qui sera le successeur de Lionel Messi, vainqueur du trophée en 2019 ? L’hypothèse que ce soit Kylian Mbappe est grande, avec une cote de 3,50 contre 1, ce qui fait de lui le favori. Le récent match du Français face au FC Barcelone, lui a peut-être donné une longueur d’avance. Ainsi, la victoire finale de la Pulga, est cotée à 15. Coïncidence ou pas, l’attaquant du PSG aura 22 ans au moment de la cérémonie du ballon d’or, le même âge qu’un certain Lionel Messi, récompensé pour la première fois le 1er décembre 2009.

Un été déterminant

Soulignons qu’en 2021, se disputent la Copa America et l’Euro de football, il faudra pour les candidats au titre, idéalement briller sur les deux tableaux. Robert Lewandoski, qui dispute la compétition continentale avec la Pologne, vaut une cote de 6,5. Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, et cinq fois sacrés individuellement au trophée du magazine France Football, paie 7 fois la mise de départ. Un autre jeune joueur est dans la course, Erling Haaland âgé de 20 ans est à 13. L’outsider de ce top 5, est le milieu offensif de Manchester United, Bruno Fernandes, qui rapporte 11 fois la mise de départ.

Les favoris pour le Ballon d’or 2021 selon les bookmakers