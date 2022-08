Ballon d’or 2022: Ce que sera le top 10 final selon les bookmakers

Rendez-vous le 17 octobre pour le verdict du Ballon d’or 2022.

Ils ne sont plus que vingt, depuis ce vendredi, les candidats au trophée du Ballon d’or 2022. Vingt qui se disputent le titre de meilleur footballeur de la saison sportive achevé, sur la base d’un classement revu et corrigé sur les critères d’attribution. Nous ne trahirons aucun secret, en écrivant que le Français Karim Benzema est largement le favori. Du fait de sa saison personnelle, d’une part et de la force du collectif du Real Madrid, d’une autre.

Benzema vainqueur du Ballon d’or 2022 sans l’ombre d’un doute chez les bookmakers

Benzema vainqueur, même les bookmakers anglais qui offrent de miser sur la compétition, n’en font pas l’ombre d’un doute. A ce point que le succès du natif de Bron, paie 1,05 fois la mise initiale. C’est que-dalle, donc a priori certain. Plus alors que le futur lauréat, quels seront les autres joueurs autour de lui, dans la hiérarchie finale de cet exercice 2021-2022 achevé ?

Deux internationaux français et quatre joueurs de Liverpool dans les 10

Pèle-mêle citons la présence d’un autre international tricolore, qu’est Kylian Mbappé. Lui se voyait sur le podium, les bookmakers du Royaume-Unie, l’imaginent plutôt au pied. Plus de la majorité des joueurs du top 10 (au nombre de six), évoluent dans la puissante Premier League anglaise. Et les Reds de Liverpool sont largement majoritaires à quatre, puisque Sadio Mané portait encore les couleurs du club de Liverpool, avant qu’il ne file au Bayern. Le verdict final du Ballon d’or 2022 sera dévoilé le lundi 17 octobre en soirée.

Ce que sera le top 10 final du Ballon d’or 2022 selon les bookmakers

1. Karim Benzema = cote de victoire à 1,05

2. Sadio Mané = 13

3. Mohamed Salah = 15

4. Kylian Mbappé = 21

5. Kevin De Bruyne = 26

6. Robert Lewandowski = 31

7. Virgil van Dijk = 31

8. Trent Alexander-Arnold = 41

9. Cristiano Ronaldo = 41

10. Vinícius Júnior = 41