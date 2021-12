Ballon d’or 2022: Qui sera le prochain lauréat en 2022 selon les bookmakers ?

Le Ballon d’or 2021 est passé, vive l’édition 2022.

Une édition s’achève, une prochaine commence. Tous les footballeurs de ce monde repartent sur la même ligne de départ, ils vont avoir un année pour convaincre, qu’ils sont les meilleurs du moment, à en mériter de succéder à Lionel Messi, sacré sur la fin du mois de novembre. Le prochain Ballon d’or 2022 sera donc dans un an, mais déjà les marchés sont ouverts, chez les bookmakers.

Une édition s’achève, les yeux tournés vers le Ballon d’or 2022

Ceux du Royaume-Uni, là où l’ont peut miser sur à peur près tout. Et donc le vainqueur du trophée individuel, du meilleur footballeur de l’année. C’est encore forcément timide sur les noms avancés, les favoris d’hier sont encore ceux de demain. Ainsi à ce jour précis du mois de décembre, Lionel Messi est le premier favori à sa propre succession, à une cote toutefois plutôt élevée de 5 contre un. Et ici, il partage la même, que son dauphin en 2021, Robert Lewandowski.

Lionel Messi et Robert Lewandowski renvoyés dos à dos

Messi et Lewandowski dos à dos, l’ailier de Liverpool, Mohamed Salah et l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, suivent non loin, à la cote de 6 contre un. Cinquième, Kylian Mbappé est ici plutôt bien placé, en position d’outsider, avec une cote de titre à 8. Encore un an pour tous, pour tout changer à leur avantage.