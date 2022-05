Ballon d’or 2022 : Qui va désormais gagner selon les bookmakers ?

Si le Ballon d’or 2022 se décidait ce dimanche, Karim Benzema serait probablement l’élu. Chez les bookmakers cela ne fait pas l’ombre d’un doute.

Un pas de plus vers le sacre. Un géant de surcroît pour Karim Benzema, vainqueur ce samedi soir avec le Real Madrid, de la Ligue des champions. Une performance qui conforte l’attaquant français dans le très convoité pool des candidats au Ballon d’or 2022, et ce alors même qu’il a dominé Liverpool (1-0), de Mané et Salah ; deux de ses principaux concurrents au trophée.

Karim Benzema plus favori que jamais au Ballon d’or 2022

Favori, Karim Benzema l’était déjà chez les bookmakers du Royaume-Uni (les seuls qui autorisent des mises sur le trophée), avant le commencement de la finale de C1. Ce dimanche matin, il en sort renforcé. Les cotes plaident largement pour lui, si la cérémonie se déroulait dans la foulée du sacre des Merengue, le natif de Bron serait l’élu. Chez les opérateurs, sa cote baisse de jour en jour. Comprendre que cela renforce sa légitimité.

Salah et Mané en outsiders lointains, Mbappé au pied du podium

Présentement, Karim Benzema élu Ballon d’or 2022 paie 1,01 fois la mise. C’est-à-dire que dalle. Et encore moins que les mois précédents. Du coup, derrière, les outsiders n’en sont même plus, ou presque. L’Egyptien Mohamd Salah suit, deuxième, avec une cote déjà lointaine, à 10 contre un. Et Sadio Mané, son partenaire sénégalais chez les Reds de Liverpool, est troisième à 12 ou plus.

Verdict final du Ballon d’or 2022 le lundi 17 octobre

Au pied du podium se glisse un autre français, en la personne de Kylian Mbappé (cote à 18). Les votes pour le trophée du Ballon d’or 2022 sont ouverts. Ce 12 août 2022 sera dévoilée la liste finale des nommées et le 17 octobre rendu le grand verdict final. Zinedine Zidane, en 1998, est le dernier joueur national à avoir reçu le si convoité trophée da la meilleure individualité.