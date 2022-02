Ballon d’or 2022 : Qui va gagner selon les bookmakers ?

Si le Ballon d’or se décidait ce mois-ci, Robert Lewandowski serait le favori des bookmakers.

Le Ballon d’or est considéré par beaucoup comme la plus prestigieuse des récompenses individuelles. En novembre dernier, Lionel Messi a coiffé Robert Lewandowski au poteau, et a remporté son septième trophée du meilleur joueur de l’année. Nous en sommes bien loin, mais la course pour succéder à l’attaquant du PSG a déjà commencé. Les bookmakers sont sur le coup, et donnent déjà des noms pour le Ballon d’or 2022.

Lewandowski et Salah ont la préférence des bookmakers

Parmi les favoris, nous retrouvons deux habitués de la cérémonie: Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Les joueurs ont effectué des débuts de saison de qualité. L’Egyptien espèrera que le bon parcours de sa sélection à la CAN lui attirera des votes. Derrière eux se trouve Lionel Messi, choix surprenant au vu des difficultés rencontrées par le joueur, avec le PSG. Cristiano Ronaldo, autre multiple lauréat du Ballon d’or, apparaît un peu plus loin dans le classement

Deux français en course pour le Ballon d’or 2022

Le premier français à se montrer est Kylian Mbappé, la pépite du PSG. Le natif de Bondy est auteur d’une très belle saison, où il s’affirme comme la menace numéro 1 des Parisiens. L’autre représentant français est la pièce maîtresse de l’attaque du Real Madrid; Karim Benzema. En 2021, KB9 avait terminé au pied du podium, le meilleur classement de sa carrière. Cela ne l’avait pas empêcher d’exprimer sa déception sur ses réseaux, peu de temps après.

Cotes des joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’or 2022

Robert Lewandowski = 5,5

Mohamed Salah = 5,5

Lionel Messi = 5,75

Kylian Mbappé = 7

Cristiano Ronaldo = 9

Kevin de Bruyne = 11

Erling Haaland = 11

Karim Benzema = 20