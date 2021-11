PSG, Barça, Juve… L’évolution du salaire de Dani Alves en carrière

C’est officiel, Dani Alves est de retour en Europe, et dans le collectif du FC Barcelone, où le latéral brésilien a passé le plus d’années (huit), et probablement ses plus belles. À tout le moins les plus riches en trophées. Mais pas, en revanche, sur le plan financier. Et son retour chez les Blaugrana fait à ce titre parler, car selon la presse espagnole, le média Sport notamment, le joueur de 38 ans a convenu de signer, un contrat au salaire le plus bas de l’effectif. Conditionné par des variables en fonction de sa performance.

Salaire minimum pour Dani Alves, plus de douze fois et demi inférieur au PSG

C’est ainsi qu’il serait question d’une part fixe de son revenu, proche de 55 000 euros brut la saison. Lui qui en gagnait jusqu’à plus de onze fois plus, à l’occasion de ses premières saisons catalanes, après l’extension de son contrat en 2011. Et jusqu’à 8,4 millions d’euros brut la saison, quand il est venu défendre les couleurs du Paris Saint-Germain, en Ligue 1. Il est resté deux ans, de 2017 à 2019 et a joué plus de soixante-dix rencontres, pour le club parisien.

Désormais le joueur le mieux payé du FC Barcelone, cette saison 2021-2022

Il est rentré ensuite au Brésil, au club de Sao Paulo, en réduisant de plus de moitié son salaire. Lequel n’en était pas moins le plus conséquent de tout le championnat brésilien, pendant les deux saisons où il est resté au club. L’évolution du salaire de Dani Alves en carrière, depuis sa première au Barça, jusqu’à son retour, est résumée dans le graphique ci-dessous, pour estimation de sa part fixe, sans les variables négociées au fil des clubs et des contrats.