OM, Barça, PSG… Où va jouer Coutinho selon les bookmakers ?

L’avenir de Philippe Coutinho se débat chez les bookmakers de Grande-Bretagne.

La sensation Philippe Coutinho sera-t-elle française ? C’est que le nom du milieu offensif brésilien, joueur talentueux mais flop très couteux au Barça, circule en France, en Ligue 1. Particulièrement du côté de l’Olympique de Marseille. Mais Philippe Coutinho est un crack, à tout le moins au sens de son contrat et du salaire négocié.

L’OM, l’OL et le PSG cités pour Coutinho

C’est cela, avec l’indemnité possible sur le transfert en plus, qui rendent l’arrivée du joueur de 29 ans incertaine pour ne pas dire improbable, à l’OM ou l’OL, où son nom est parfois cité. Ça semble déjà plus abordable pour le PSG. De l’autre côté de la Manche, chez les bookmakers du Royaume-Uni, Marseille et Lyon ont, sinon une longueur d’avance sur Paris, au moins leur préférence. Philippe Coutinho à l’OM ou l’OL vaut une cote de 14 contre un et de 20, en ce qui concerne Paris.

Qu’il reste au Barça ou file en Premier League

Dans les deux cas, l’option reste assez lointaine. Bien plus que le fait que le joueur dispute sa saison 2021-22 avec le Barça qui l’emploie. C’est le plus probable et cela paie 1,5 fois la mise. Sinon, les bookmakers britanniques avancent plusieurs autres destinations avant la France : Wolverhampton, à la cote de 2,5, l’AC Milan (à 4), Everton et l’Atlético Madrid, à 12 contre un. Philippe Coutinho est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023.