Barça, PSG, MU… Où va jouer Ousmane Dembélé selon les bookmakers ?

Ousmane Dembélé sera-t-il sacrifié au nom des intérêts économiques du Barça ? Les infos à ce sujet sont très contradictoires. Un jour, l’ailier français doit être cédé, pour donner des liquidités à un club qui souffre financièrement, avec la crise. Le lendemain, il est déclaré intransférable et sur le point de prolonger son bail, signé jusqu’en 2022.

Qu’il reste au Barça sinon parte à Manchester United

Quel avenir alors, pour Dembélé ? Les bookmakers d’Angleterre se questionnent et en appellent, aux mises de leurs joueurs. Pour les cotes, le statu quo l’emporte, qu’il reste en Catalogne vaut une cote de 1,45 contre un. Sinon, l’Angleterre est la tendance la plus probable. Et Manchester United qui tient la cote, sur la concurrence, à 7 contre un.

Ousmane Dembélé au PSG ? Les bookamkers n’y croient pas ou peu

Les Red Devils devancent Chelsea à 8, Liverpool, à 10 ou Leeds United, aux ordres de Marcelo Bielsa, à 16. Et le Paris Saint-Germain dont la presse parle parfois ? Ça n’est pas, chez nos voisins britanniques, une option sérieuse, la cote dépasse les 25 contre un.