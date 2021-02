Barça – PSG : Qui va gagner le 1er round selon les bookmakers ?

C’est le premier round, du choc entre le Barça et le PSG, pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le PSG se déplace au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions. En difficulté lors du début de saison, les Barcelonais vont mieux alors que les Parisiens peinent à convaincre en Ligue 1. Privé de Neymar et Di Maria en attaque, le club de la capitale ne se présente pas avec toute ses forces offensives. Malgré tout, le contexte de revanche, par rapport à la remontada, peut galvaniser le groupe parisien.

Le Barça favori contre le PSG

Les absences des cadres franciliens ont pour conséquence d’avantager le Barça. Le club catalan est favori de tous les bookmakers du pays. Les Blaugrana qui gagnent est une option qui paie 1,9 fois la mise de départ et 3,8, si c’est le PSG. Le match nul entre les deux équipes, est côté à 3,9 contre 1. De fait, le Barca est donné gagnant, à la lecture du score le plus précis envisagé. Et plusieurs scénarios sont favorables aux coéquipiers de Lionel Messi : le 2-1 vaut 7,5, et le 1-0 à 9,5 contre 1. Mais c’est le nul 1-1 qui sort d’abord, des estimations des opérateurs en France. C’est coté à la moyenne de 6,5. Quant à Paris, si victoire il y a, elle serait sur un score de 2-1. Mais cela reste incertain, à 11 contre un.

Mbappe a plus de chance de marquer que Griezmann

Le grand favori, pour scorer lors du choc est évidemment Lionel Messi. Un but de l’Argentin vaut 1,9 fois la mise initiale ; lui qui a inscrit un magnifique doublé le week-end dernier, contre Alavès. Son coéquipier Français, Antoine Griezmann, a lui moins de chance d’inscrire un but, que Kylian Mbappe. Sa côte moyenne est à 2,95, alors que l’ancien monégasque est lui côté à 2,75. Pour le PSG, le second buteur le plus probable, est Mauro Icardi, plutôt en forme en ce moment (une côte de 3,2). Ce match de Ligue des Champions sera diffusé ce mardi soir, sur RMC Sport 1 à partir de 21h.