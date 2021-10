PSG, Barça, Real : Où jouera Sterling selon les bookmakers ?

Quel club pour accueillir Raheem Sterling, après Manchester City ?

Raheem Sterling ouvre la porte à son départ. « S’il y a une possibilité d’aller ailleurs, j’y suis maintenant très ouvert », dit l’attaquant de Manchester City, dans un entretien avec le Financial Times. Le joueur de 26 ans, aimerait vivre une nouvelle expérience, et si possible loin de la Premier League.

Sterling voudrait partir, le Barça tient la corde

« Je me suis toujours dit que peut-être un jour, j’adorerais évoluer à l’étranger pour voir comment je me comporterais face à un tel nouveau défi ». Reste à savoir où ? Les bookmakers d’Angleterre, se penchent sur la question est ont de premières hypothèses à avancer. Le FC Barcelone, en premier qui paie 4,5 fois la mise, de départ. Mais Raheem Sterling est un joueur cher, pour un Barça sans liquidité.

Le PSG une solide alternative pour l’attaquant de 26 ans

Plutôt alors au PSG ? C’est une autre destination cotée pour l’attaquant anglais. L’idée qu’il signe au club de la capitale paie 6 fois la mise initiale. C’est la deuxième suggestion du moment, devant un départ chez les Spurts de Tottenham, à 9 contre un, vers les Gunners d’Arsenal, à 12, sinon direction l’Espagne et le Real Madrid, à 20 ou l’Allemagne et le Bayern Munich, à 30 contre un.