Barça – PSG : Record d’audience enregistré sur la chaîne RMC Sport

Si Paris a fait le plein de buts et de confiance à Barcelone (victoire 4-1à), RMC Sports en a aussi profité.

La cinquième chaîne nationale sur la soirée. Rien que ça. C’est donc que RMC a fait le plein de téléspectateurs, devant la première chaîne du groupe, ce mardi soir, à l’occasion du premier match des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Barça – PSG. La performance de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, et de son équipe lauréate (4-1), a été vue par 1,5 millions de téléspectateurs cumulés.

Meilleure audience de la saison avec Barça – PSG

Carton plein, ce n’est rien de moins qu’un record de la saison enregistré par le média (et sur un huitième de C1), et l’une des meilleures audiences nationales enregistrées ce mardi (la 4e notamment, sur la tranche des 25 à 49 ans). En moyenne, près de 1 million de téléspectateurs ont suivi les débats, diffusés entre 21h et 22h55.

RMC a les droits sur la Ligue des champions 2020-21

La tendance s’est confirmée ensuite avec l’émission « Champions Zone » suivie par de 800 000 téléspectateurs en cumulés. Le retour entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone est programmé au 10 mars, sur la pelouse du Parc des Princes et toujours en direct, sur RMC Sport.