Barça – Real n°1, 10 plus grosses affluences du foot depuis la pandémie

Le Camp Nou a hébergé l’affiche la plus suivie au stade, depuis que le public revient dans les tribunes.

C’est toujours l’affiche de clubs, la plus regardée du football. A la télé, comme au stade. Et ce, en dépit des départs de parts et d’autres qui ont affaibli les deux collectifs. Ce dimanche 24 octobre, le Clasico, Barça – Real Madrid joué sur la pelouse du Camp Nou, a réuni 86 422 spectateurs, dans l’enceinte du club blaugrana.

Un Barça – Real record sur la pelouse du Camp Nou

Selon une infographie de Transfermarkt, c’est l’affluence la plus forte de la discipline, observée depuis la pandémie et le retour du public, après de longs mois de football à huis clos. Derrière, Manchester United campe le top 10 des plus fortes affluences. Cela va redonner de l’allant et de l’espoir économique au club anglais, qui a accusé de lourdes pertes, la saison dernière, du fait justement, des matchs sans personne.

El Clásico del fútbol español celebrado este domingo en el Camp Nou ha sido el partido con más espectadores desde la vuelta de los aficionados a los estadios tras las restricciones motivadas por la pandemia de COVID-19.#Clásico #BarcaMadrid pic.twitter.com/Sh6P5n2vGO — Transfermarkt.es (@TMes_news) October 26, 2021

OM – PSG l’affiche la plus suivie au stade, en France

Il faut avoir joué devant a minima plus de 70 000 spectateurs, pour entrer dans le top 10. Les clubs français ne le peuvent pas, car aucune enceinte n’a cette capacité (le Stade France, le seul qui la dépasse, n’a pas de club résident). Actuellement, OM – PSG de ce 24 octobre au Vélodrome, est l’affiche qui revendique la plus forte affluence en Ligue 1, cette saison 2021-2022, suivie par 65 121 spectateurs.