Bayern : Kingsley Coman risque 50k€ d’amende… pour s’être trompé de voiture !

Kingsely Coman a oublié qu’au Bayern Munich, on ne jurait que par Audi. Et rien d’autre !

Joueur du Bayern Munich depuis 2017, Kingsley Coman serait sur le point de recevoir une amende de 50 000 euros de la part du club allemand. D’après Bild, l’ancien ailier du PSG, est arrivé au centre d’entraînement au volant d’une Mercedes-Benz, alors que les joueurs ont obligation de se déplacer qu’en voitures d’un modèle Audi, quand cela concern le professionnel (comme devenir quotidiennement à l’entraînement).

Accès refusé à Kingsley Coman

Kingsley Coman, n’aurait même pas eu accès au parking souterrain du centre d’entraînement, l’international français se serait garé dans une rue à proximité. Ce n’est pas la première fois qu’il commet une telle erreur, la saison passée, il est arrivé au volant d’une McLaren, et a dû payer une même amende de 50 000 euros.

Audi, actionnaire minoritaire du Bayern Munich

Depuis 2002, Audi est le fournisseur exclusif du Bayern Munich, club le plus riche et le plus titré d’Allemagne. En 2009, le constructeur automobile allemand, a déboursé quelque 90 millions d’euros pour entrer à hauteur de 9 % dans le capital du club de foot allemand. Il est désormais, actionnaire minoritaire du géant européen.