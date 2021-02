Bayern Munich : Les primes à gagner au Mondial des clubs 2020

Décalé dans le temps à cause du contexte, le Mondial des clubs 2020 a lieu en ce moment, au Qatar. Alors que le Bayern Munich s’est qualifié pour la compétition à l’occasion de sa victoire en finale de Ligue des Champions contre le PSG, le 23 août dernier, il est le grand favori pour le remporter. Dans ce cas là, une nouvelle prime viendra s’ajouter aux presque 90 millions d’euros déjà touchés par le Bayern pour leur parcours européen de la saison, ainsi que leur victoire en Supercoupe d’Europe.

La FIFA augmente ses primes de 25%

Un total approchant les 25 M€ sera distribué aux sept clubs participants, une augmentation de 25% par rapport à l’année dernière. Le tenant du titre, Liverpool, était reparti avec environ 4,2 M€, et son dauphin, le Flamengo, avec 3,4 M€. Cette saison, le vainqueur pourrait repartir avec près de 8,4 M€ et le finaliste 4,2 M€, alors que les trois premiers clubs éliminés recevront une prime avoisinant les 2,1 M€.

Plus de 8 millions d’euros pour le vainqueur du Mondial des clubs 2020

Si c’est le Bayern Munich qui remporte ce Mondial, le club aura empoché le maximum de deniers qu’il leur était possible sur leur campagne internationale. Ayant gagné tous leurs matchs de Ligue des Champions, puis la Supercoupe d’Europe, les Bavarois pourraient faire un sans faute et totaliser pas loin de 100 M€ de gratifications grâce aux compétitions européennes et au-delà, sur la seule année 2020.