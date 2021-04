Bayern Munich : Qui pourrait signer cet été selon les bookmakers ?

Quel été pour le Bayern, sur le front des transferts ?

Avec sept points d’avance sur le RB Leipzig, le Bayern Munich fonce vers son 31e titre de champion d’Allemagne. Afin de rester performante, l’équipe dirigée par Hans-Dieter Flick, pourrait accueillir de nouveaux joueurs la saison prochaine, sachant que plusieurs membres de l’effectif, arrivent à l’échéance de leurs baux, comme Douglas Costa ou encore Jérôme Boateng. Les bookmakers, eux, ont déjà envisagé les futures recrues bavaroises. Evidemment, les éléments qui arrivent en fin de contrat, sont les premiers cités, car la probabilité de les voir évoluer sous une nouvelle tunique, est plus grande.

Sergio Ramos, comme nouveau patron du Bayern Munich ?

David Alaba, va quitter l’Allemagne, à l’issue de la saison. Défenseur emblématique du Bayern Munich, il pourrait rejoindre le Real Madrid, d’après ABC. Et selon les bookmakers, un joueur pourrait faire le chemin inverse, en signant du côté de la Bavière. Ils estiment, que c’est Sergio Ramos, qui a le plus de chance de rejoindre les coéquipiers de Coman, avec une cote de 10. Néanmoins, la concurrence de Manchester United est féroce, une arrivée du capitaine de la Maison Blanche, en Angleterre rapporterait 4 euros pour 1 de joué. Pour rappel, l’international espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain, et n’a toujours pas prolongé.

Le rêve Cristiano Ronaldo

Selon une information de AS, le Portugais voudrait quitter la Juventus de Turin, mais sa destination favorite ne se situe pas en Allemagne. En effet, Cristiano Ronaldo voudrait retourner au Real Madrid, qui serait prêt à payer le quintuple Ballon d’or, 25 millions d’euros net par an. Néanmoins, une signature dans un pays, où le Turinois n’a jamais joué, est une option pour les bookmakers. Son arrivée au Bayern Munich rapporterait 10 euros, pour 1 de joué. Enfin, la venue de deux joueurs du club rival, le Borussia Dortmund, est une possibilité, avec Erling Haaland coté à 19, et Jadon Sancho à 24. Ces dernières années, de nombreux éléments du BVB n’ont pas hésité a rejoindre les vainqueurs à 6 reprises de la Ligue des Champions. Comme Robert Lewandoski. Les 10 joueurs qui pourraient signer cet été au Bayern selon les bookmakers, sont à voir dans le diaporama ci-dessus.