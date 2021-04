Bayern – PSG : Quel verdict du match aller selon les bookmakers ?

Premier round du choc des « champions 2020 », à Munich, ce mercredi.

Le PSG se déplace à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions, ce mercredi. Après leur victoire face au RB Leipzig, ce week-end, les Allemands ont fait un grand pas vers un nouveau titre de champion en Bundesliga, de bon augure avant d’affronter les hommes de Mauricio Pochettino. Privé de Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, mais aussi de Mauro Icardi, le club de la capitale ne se présente pas avec toutes ses forces. Dans ce sens, les bookmakers estiment que les coéquipiers de Thomas Müller sont les favoris de cette rencontre.

Le Bayern favori face au PSG

Les absences des cadres franciliens ont pour conséquence d’avantager le Bayern, même si du côté Bavarois, Robert Lewandowski est lui aussi absent. Les hommes de Hans-Dieter Flick sont favoris de tous les bookmakers du pays. Le Bayern Munich qui l’emporte est une option qui paie 1,9 fois la mise initiale et 3,7, si c’est le PSG. Le match nul entre les deux équipes, est côté à 3,9 contre 1. Le scénario le plus favorable, aux coéquipiers de Manuel Neuer, est une courte victoire sur le score de 2-1, il vaut 7,4 fois la mise de départ. Mais c’est le nul 1-1 qui sort d’abord, des estimations des opérateurs en France. C’est coté à la moyenne de 6,3. Quant à Paris, si victoire il y a, elle serait sur un score de 2-1. Mais cela reste difficilement réalisable, à 10 contre un.

Lewandowski absent, c’est Eric Choupo-Moting qui pourrait marquer

En l’absence de Robert Lewandowski, et le forfait de Serge Gnabry, c’est l’ex-Parisien Eric Maxim Choupo-Moting qui est le grand favori pour marquer lors du choc, il est coté à 2,5. Son ancien coéquipier, Kylian Mbappé, a moins de chance d’inscrire un but que le Camerounais. En effet, sa réalisation est valorisée à 2,7, alors que l’international français a déjà inscrit six buts, depuis le début de la compétition, dont un triplé mémorable face au FC Barcelone. L’autre vedette du PSG, Neymar, absent des deux derniers matches de Ligue des Champions, est coté à 2,9. Cette rencontre de coupe d’Europe sera diffusée ce mercredi soir, sur RMC Sport 1 à partir de 21h.