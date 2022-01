Benzema a 8 voitures dans son garage qui dépassent les 7 M€

Un garage de dingue, c’est celui que possède Karim Benzema, tel que l’attaquant du Real Madrid le détaille.

« Quand on est petit on joue aux voitures, moi c’est resté une passion. » Ainsi parle Karim Benzema de ses automobiles, sur sa chaîne personnelle. Grâce au football et son talent ballon au pied, l’international français a largement assouvi son plaisir pour les quatre roues, car il roule aujourd’hui au volant, de certains des modèles les plus prestigieux de notre monde.

Benzema a des voitures coup de coeur qui ne sont plus produites

L’attaquant du Real Madrid en énumère pas moins de huit, qu’il a actuellement en sa possession. Dont au moins sept qu’il considère comme des « collections », car elles ne sont plus produites par leurs constructeurs respectifs. Et parce qu’elles ont parfois plus de valeurs qu’à l’achat. Comme sa Bugatti Veyron « pur sang ». « Il n’y en a que 5 dans le monde. Là il en reste deux et j’en ai une », explique l’attaquant né à Bron, en banlieue de Lyon. Sa Veyron est estimée à 2,5 millions d’euros.

La Veyron et la Chiron pèsent lourd sur la valeur totale du garage

Et elle n’est pas la plus chère de la liste. Ni la plus puissante, il y a cumulé près de 5 865 cv dans son garage . Son autre Bugatti, d’un plus récent modèle Chiron qui se vend près du million d’euros de plus que la Veyron, domine. Ces deux fusées dépassent les 2 500 cv. Moins chère, mais une autre version iconique, la McLaren Mercedes SLR développée conjointement par les deux marques, popularisées sur les Grand Prix de Formule 1. Selon les versions, elles se vendent de 300 000 à 500 000 euros. Voire plus. Les autres voitures de KB9 ont toutes la nationalité allemande.

Plusieurs allemandes dont la BMW de son premier gros contrat

Il y a d’abord une Mercedes, volumineuse puisque de modèle GL65 AMG. Des Audi, version RS4, RS6 ou RSQ8, car la marque aux anneaux est un sponsor de son club, le Real Madrid. Il a donc éprouvé différentes versions, mais il semble donner sa préférence à ces deux là. Enfin, la BMW M6, qui a suivi la Mini Cooper S. Sa toute première voiture. Son propriétaire raconte : « Ma première voiture était une Mini Cooper S, que j’avais acheté à un pote. Elle était full black, cuir à l’intérieur, c’était top. A Lyon, après mon premier gros contrat, j’ai pris une BMW M6. A l’époque 507 chevaux, c’était un truc de fou. Je l’ai eu pour le jour de mon anniversaire, ça reste l’une de mes plus belles voitures ». Et un bolide qu’il dit toujours avoir en sa possession.