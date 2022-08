Benzema au volant de sa BMW, sa première voiture achetée à Lyon

Karim Benzema n’est pas fidèle qu’au Real Madrid, l’attaquant français a aussi de l’attachement envers certaines de ses voitures, quand elles ont quelque chose de particulier. Ou, comme ici, qu’elles marquent une époque.

Les voitures de Karim Benzema ont toutes une valeur sentimentale pour lui. Mais sûrement une plus que les autres. Car à bientôt 35 ans, l’attaquant du Real Madrid a toujours dans son garage, sa BMW M6, qui n’est autre que la toute première voiture qu’il s’est offert, quand il était encore un espoir en devenir de l’Olympique Lyonnais.

Des années après, Benzema roule toujours avec sa BMW

C’est pour fêter la signature de son premier contrat professionnel à l’OL que Karim Benzema a acheté une BMW M6, en 2005. Un bolide qu’il utilise toujours aujourd’hui à Madrid où il est installé, surtout depuis que la marque allemande est devenue sponsor du Real Madrid, cette année. Le modèle de « KB9 » est reconnaissable à sa plaque française immatriculée 69, comme le Rhône, son département natal. Celui-ci est doté d’un moteur V10 de 5 litres et d’une puissance de 507 chevaux. C’est largement moins que ses bolides les plus récents, mais le capitaine des Merengue ne semble pas prêt de s’en séparer.

Le garage de l’attaquant compte des modèles parmi les plus rares

Tout au long de sa carrière, Benzema s’est constitué un magnifique garage comprenant certains modèles devenus très rares aujourd’hui. En plus de sa BMW M6, le joueur formé à l’OL possède deux Bugatti à plus de 2500 chevaux: une Veyron « pur sang » dont il ne resterait que deux exemplaires dans le monde, et une Chiron, estimée aujourd’hui à plus de 3 millions d’euros.