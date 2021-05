Benzema casse les Internets ce mardi

L’hypothèse du retour de Karim Benzema chez les Bleus fait énormément réagir. Et c’est peu de le dire.

Benzema de retour en équipe de France ? Faudrait-il se pincer pour y croire, pourtant, au jour pour Didier Deschamps d’annoncer sa liste des joueurs retenus à l’Euro, le nom de l’attaquant du Real Madrid remonte à la surface, ce mardi, à l’initiative du journal L’Equipe. Parce que l’UEFA autorise des groupes élargis à 26, il pourrait y avoir de la place, pour celui qui n’a plus porté le maillot bleu, depuis octobre 2015.

En tête des discussions Twitter en France

Alors, avec ou sans Karim Benzema, l’équipe de France ? Réponse ce soir, à 20h20, en direct sur les chaînes TF1 et M6. Mais déjà, le sujet fait débat et cartonne sur le web. Sur Twitter, il est le plus tendance de la journée, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes. De loin et d’encore plus, si l’on ajoute que Deschamps suit et que l’on devine aisément que beaucoup des conversations associent les deux hommes.

Les sujets les plus tendances sur Twitter France, ce mardi midi.

Les recherches associées à Benzema bondissent sur Google

Sur Google, les recherches associées à Benzema ont explosé cette matinée. Et cela ne devrait qu’augmenter, tout au long de la journée, jusqu’à l’heure dite en soirée, quand Didier Deschamps viendra face aux caméras, dévoiler sa liste. Le Parisien confirme ce jour qu’un retour du joueur est une solution envisagée. Auquel cas, les Internets n’ont pas fini de parler de Karim Benzema, qui fédère ou divise, mais laisse rarement indifférent.