Benzema : Ce ballon en cristaux Swarovski après son titre en Liga

C’est un premier ballon, clinquant, en attendant peut-être celui plus prestigieux, en or, du meilleur joueur de la saison, pour lequel de plus en plus de voix militent. Il est pour Karim Benzema, tout frais champion d’Espagne avec le Real Madrid, pour la troisième fois de sa carrière. Réalisé à son attention par l’artiste colombien Mr Bling, dont nous avons déjà évoqué plusieurs fois les travaux.

Ballon de cristal en attendant l’or pour Karim Benzema ?

Pour Karim Benzema le rendu est exactement le même que pour Isco, autre récipiendaire d’un même ballon intégralement couvert en la surface de cristaux Swarovski. Il en faut un certain nombre et de la précision pour aboutir au résultat montré sur les réseaux sociaux. Avec, pour l’attaquant français, le prénom et l’année de naissance, Melia en 2014 et Ibrahim, en 2017.

Personnalisé et de la couleur d’or des champions

Le fond est blanc, les carreaux du ballon sont de la couleur de l’or des champions. Le logo du club merengue et le 9 du maillot du joueur y sont. De même que sa signature, reproduite à l’identique. Du travail de précision qui vaut son prix ; selon son auteur interrogé par le Sun, ses réalisation dépassent pour certaines la centaine de milliers d’euros. De Ronaldo à Messi, en passant par Neymar ou Beckham, de nombreux footballeurs ont déjà collaboré avec lui.