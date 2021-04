Benzema, de l’OL au Real Madrid, l’évolution de son salaire en carrière

Karim Benzema n’a connu que deux clubs, mais il les a tous les deux marqués de son empreinte.

Lui même y croyait-il à ce point de réussite quand, en 2009, il a quitté le cocon de l’Olympique Lyonnais qui l’a formé, pour rejoindre le grand Real Madrid, des Galactiques Cristiano Ronaldo et Kaka ? Peut-être pas, mais on devine qu’il n’aurait pas renié sa carrière chez les Merengue, à l’époque de son arrivée. Karim Benzema a grandi depuis, autant que son influence sur son vestiaire et son rôle dans l’équipe. En tant que patron, il est aujourd’hui payé comme tel.

4,5 M€ brut par an à l’OL, confidence de Jean-Michel Aulas

Il gagne 13 millions d’euros brut environ la saison, pour part fixe et plus avec les bonus des trophées gagnés. Il est l’un des joueurs les mieux rémunérés du Real Madrid, cette saison, et son contrat court jusqu’à la fin juin 2022. Un peu plus de dix ans en arrière, quand il était à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant aujourd’hui âgé de 33 ans, gagnait 4,5 millions d’euros brut par an. Confidence faite avant le transfert du joueur, par son ex-président ; Jean-Michel Aulas, au journal Le Progrès.

Benzema est au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2022

Il rejoindra Madrid pour un premier contrat de six ans, proche de 8,5 millions d’euros brut par an. Les débuts sont compliqués sur le terrain, Karim Benzema est encore jeune, une vingtaine d’années à peine, José Mourinho son coach d’alors le rudoiera, mais le joueur ne craquera pas et se forgera son caractère. Il obtient sa prolongation en 2013, avec une augmentation salariale. Et encore une autre en suivant, quand il résigne, en 2017, jusqu’à la fin de cette saison 2021. Puis la suivante, en 2022, depuis le mois de février précédent le passage dans le nouveau monde sous Covid.

L’évolution du salaire de Karim Benzema en carrière