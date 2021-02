Benzema en mode US, cette bague KB9 est en diamants et clinquante

Les sports US et leurs représentants font des émules sur le Vieux Continent. Ainsi les bagues que les champions des principales ligues sportives (NFL, NBA…) reçoivent à chaque fois que leur équipe est titrée, certains sportifs du foot et d’ailleurs, reprennent le concept à leur compte. On se souvient de celles des Bleus, après leur titre de champion du monde en Russie, en 2018.

KB9 la bague dédiée à Karim Benzema

Celle de Neymar aussi, révélée quelques mois plus tard, elle a été réalisée par un joaillier montpelliérain. C’est le même qui est à l’origine de ce modèle associé à l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema. Dévoilé sur les réseaux sociaux au commencement de cet hiver, elle incorpore bien des codes qui sont propres au buteur français : le neuf de son maillot, qui devient « nueve » de l’autre côté des Pyrénées, les deux épées croisées qui sont un peu sa marque de fabrique quand il fait front face à l’adversité. Ou encore ses initiales et des diamants noirs que l’on peut interpréter comme une référence au « charbon », cher au joueur quand il est question d’enfiler le bleu de chauffe.

C’est une réalisation signée de Unʞnow Brand, qui a collaboré avec Neymar, on l’a dit, mais aussi Ronaldinho ou l’ancien international français, Djibril Cissé.