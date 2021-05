Benzema, Hazard, Mendy… Les folles voitures des joueurs du Real (hors Audi)

Les joueurs du Real Madrid ont tous autre chose que des Audi pour se déplacer. Et bien souvent de plus impressionnants bolides.

Ils ont tous dans le garage, une voiture d’un même constructeur Audi. Conséquence du partenariat passé depuis 2012, par la marque allemande, avec le Real Madrid. Les dernières leur ont été livrées, ce mois de février. Ce ne sont que des automobiles de fonction, mis à la disposition les joueurs du collectif merengue ; ils ont sinon ,d’autres bolides en leur possession.

1500 cc sous le capot pour Benzema, 1000 à Mendy et 720 à Varane

Karim Benzema en premier chef. Nous avons déjà évoqué son garage dans le détail, on vous remet ici l’image de son exceptionnelle Bugatti Chiron, à plus du million d’euros. D’autres, dans son équipe, ne sont pas en reste sur le parking de la Ciudad Real. Notamment les autres Français de la Maison Blanche, Raphael Varane qui roule dans une Mclaren 720s LM produite en série limite à 50 unités, en orange vif, symbole de l’écurie de course britannique. Avec, comme l’indique son nom, un moteur de 720 chevaux, cette McLaren est bestiale.

De clinquantes voitures pour les joueurs du Real Madrid, autres que celles du sponsor

Mais il y a plus encore, et indépendamment des 1 500 chevaux de la Chiron de Benzema, avec d’abord la blanche Aventador SVJ d’Eden Hazard et ses 770 chevaux. Et les 1 000 chevaux de la Ferrari, modèle SF90 Strada, du troisième tricolore, Ferland Mendy. Sa voiture avoisine le demi-millions d’euros, à l’achat. Pour d’autres engins à la propriété des joueurs du Real Madrid, à découvrir en images ci-dessus, il y a les Ferrari de Toni Kroos et la toute récente de Thibaut Courtois, la Porsche de Marcelo, ou le gros Mercedes de Nacho.