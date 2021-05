Benzema, la réaction d’adidas à son retour en équipe de France

Karim Benzema de retour en équipe de France, c’est adidas qui jubile.

Action, réaction. Immédiate du côté d’adidas. A peine annoncé par Didier Deschamps, le retour de Karim Benzema chez les Bleus pour l’Euro, que la marque allemande publiait sa réaction, sur les réseaux sociaux. C’est dire à la fois l’importance de l’événement que ce retour de l’attaquant du Real Madrid, en équipe de France, cinq après sa dernière cape internationale.

Terrasse, cinéma, Benzema.

Retour à la normale. pic.twitter.com/vXFQygDtM0 — adidas France (@adidasFR) May 18, 2021

Benzema avec la France, « retour à la normale »

Et dire également, l’importance du joueur, pour adidas qui le soutient depuis plus de quinze ans. Même quand il était dans la tempête médiatique. « Terrassé, cinéma, Benzema. Retour à la normale », écrivent les communicants de la marque, sur les réseaux sociaux, à propos du retour de leur protégé.

Octobre 2015 son dernier match avec les Bleus

« Depuis que je suis sélectionneur j’ai été confronté à des cas compliqués, j’ai toujours passé mon cas personnel, en second », a déclaré ce mardi soir, Didier Deschamps sur les chaînes TF1 et M6, en commentaires de l’annonce de sa sélection. Les 26 joueurs dévoilés disputeront l’Euro 2020 de football, du 11 juin au 21 juillet à venir, dans plusieurs villes d’Europe. Karim Benzema n’a plus joué en équipe de France, depuis le mois d’octobre 2015.