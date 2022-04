Benzema, l’excellent hommage d’Adidas pour son 21e titre

Karim Benzema a reçu une jolie dédicace de son sponsor, pour célébrer son titre de champion d’Espagne.

Karim Benzema est le tube du printemps. Et peut-être de l’automne à venir, s’il est couvert de l’or le plus convoité, celui du Ballon de France Football. Ce samedi, l’attaquant français est devenu, avec le Real Madrid, champion de la Liga espagnole, saison 2021-2022, après avoir dominé l’Espanyol, 4-0. C’est le 21e titre majeur, dans la carrière de KB9, que son équipementier Adidas, a salué d’une manière originale.

Karim Benzema est le tube du moment selon Adidas

Façon disque d’or pour célébrer l’homme le plus en vue du football, en cette fin d’exercice. « Vingt-et-un titres, disque d’or », écrit la marque aux trois bandes, sur les réseaux sociaux, accompagné d’un visuel inspiré de la pochette d’un album musical, et les lignes au palmarès du joueur, inscrite comme les 21 chansons de l’opus.

Un équipementier fidèle et fier de son joueur

C’est frais, et de la part d’Adidas, un témoignage que l’on devine sincère. Car si aujourd’hui Karim Benzema vit un retour en grâce, à l’internationale mais d’abord dans le coeur du public français, depuis son retour chez les Bleus, son partenaire technique ne l’a jamais lâché, même dans ses périodes les plus difficiles, quand il devenait plus aventureux pour les marques, de s’associer à lui. Aujourd’hui, il ne doit plus manquer de sollicitations, même commerciales.