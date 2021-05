Benzema, n°1 de la popularité 2.0 chez les joueurs de l’équipe de France

Karim Benzema est, chez les Bleus, le joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux.

Le 18 mai dernier, Didier Deschamps annonçait sur TF1 le retour en équipe de France, du tant attendu Karim Benzema. Cette officialisation a fait l’effet d’une bombe médiatique, mais a également retourné les réseaux sociaux. Et pour cause, outre l’attente du retour de son apport sportif en EDF, KB9 possède une grande communauté de fans sur les différentes plateformes, qui font de lui le Bleu le plus populaire sur le web à l’heure actuelle (plus de 88 millions d’abonnés tous réseaux sociaux confondus). Mais cette popularité n’est pas uniquement liée aux différentes polémiques auxquelles il a dû faire face durant sa carrière, puisque depuis plusieurs années, le buteur merengue applique une stratégie de communication bien rodée.

Karim Benzema, un joueur idole chez les jeunes

Tout le monde ou presque, aujourd’hui, utilise les réseaux sociaux. Mais s’il y a bien une communauté qui y est plus présente que les autres, c’est la jeunesse. Et cette dernière, Karim Benzema a bien su la mobiliser derrière lui. A coup de posts réguliers sur Instagram (où il possède 39 millions d’abonnés) et sur Twitter (avec 12,5 millions de followers), il fédère autour de lui des jeunes passionnés par ses publications lifestyle et son actualité qu’il partage au jour le jour. Toujours dans cette optique, le Madrilène a, depuis plus d’un an maintenant, lancé sa propre chaîne digitale, sur laquelle il expliquait, lors du teasing de cette dernière vouloir communiquer sur sa vie dans le foot et en dehors. Aujourd’hui, il compte sur celle-ci 332 000 abonnés, et publie, environ tous les mois, une vidéo immersive dans sa vie de tous les jours, pour sa fan base.

Benzema devant Pogba et Mbappé en nombre de followers

En juillet 2019, après avoir quitté son ancienne agence de communication espagnole, Best of You, l’ancien lyonnais s’est lancé dans un nouveau projet : la création de sa propre agence de marketing digital, Nueve Agency, afin de maximiser la valorisation de son image. Et comme l’attaquant du Real Madrid, un certain Paul Pogba, qui le suit dans le classement des Bleus les plus suivis sur les réseaux sociaux, a su augmenter sa popularité, au fil des années, en publiant parfois sur Instagram du contenu le montrant dans sa vie de tous les jours, avec sa famille ou ses amis. La Pioche, qui gère lui-même sa communication, semble néanmoins s’éloigner de ce genre de publications, qui se font de plus en plus rares sur son compte. Toujours dans la suite de ce classement, on retrouve Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le premier, sort peu du cadre professionnel dans ce qu’il montre au public, mais possède-lui aussi, à l’instar de Benzema, une chaîne personnelle sur laquelle il publie ses spots publicitaires et leurs coulisses, ainsi que des tutoriels footballistiques. L’autre a confié la gestion de ses réseaux et plus largement de sa communication, à sa soeur. A noter que chez les Bleus, le capitaine Hugo Llloris est totalement hermétique aux réseaux sociaux. Heureusement, l’influence dans un vestiaire ne se mesure pas au nombre de followers. Pas encore…

