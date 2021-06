Benzema n°1, top 10 des voitures les plus chères des Bleus à l’Euro

Tellement il a de bolides démoniaques, Karim Benzema remplirait notre top 10, à lui seul !

Une équipe de joueurs véloces et durs au mal. Ces caractéristiques qui collent à l’équipe de France, accompagnent aussi les joueurs, dans le choix de leurs automobiles. Il y a en effet, dans notre sélection, à voir en images ci-dessous, des bombes de supercars, de plus polyvalents bolides ou des franchisseurs, à plus gros volume de jeu.

Les 10 bolides les plus chers des Bleus à l'Euro. 10. Marcus Thuram : AMG GLC 63 S Coupe custom à 165 000 €

De tous les styles sur le parking des Bleus de France

Ce top 10 des voitures les plus chères des Bleus de France à l’Euro 2021 de football est le nôtre. Il exclut par exemple, Kylian Mbappé à qui certains prêtent l’achat d’une Ferrari, à près d’un demi-million d’euros. Nous ne pouvons le confirmer, contrairement au reste des voitures choisies, qui appartiennent toutes à des joueurs du collectif français.

Karim Benzema champion toute catégorie

Avec ses engins qui n’ont nulle comparaison, Karim Benzema remplirait presque ce classement à lui seul. Nous n’avons retenu que sa plus chère, la magnifique Bugatti Chiron, au prix non moins incroyable, de 3 millions d’euros. Plus ou moins, selon la version et les options. C’est pile cent fois la valeur du véhicule notre jubilatoire bonus, glissé en fin de diaporama.

A chaque joueur sa préférence, voire coquetterie

Les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas que de belles automobiles. Certains ont leurs petites coquetteries. Antoine Griezmann a déjà changé la couleur de sa Rolls Royce Wraith. Marcus Thuram, aussi, sur son AMG GLC 63 S Coupe C253, avant en noir mat, puis en jaune. Personnalisation ultime chez lui : il remplace l’étoile du constructeur à l’avant, par des personnages de mangas. Quant à Karim Benzema, enfin, il porte ses initiales KB sur la plaque immatriculant ses plus beaux joujoux.