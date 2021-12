Benzema nous parle de sa Veyron « pur sang ». Seulement 5 exemplaires au monde

Une édition très spéciale de la Veyron de Karim Benzema.

Parce qu’il a l’un des garages les plus incroyables du football actuel, Karim Benzema a décidé de l’évoquer, dans le dernier épisode posté par l’attaquant du Real Madrid, sur sa chaîne Youtube. L’international énumère ses plus beaux bolides, quand il aborde le sujet de sa Bugatti Veyron. Aussi longuement, que celui de la Chiron (sa « plus rapide » et une « oeuvre d’art », confirme-t-il), la version qui lui succède, chez le constructeur alsacien, Bugatti.

La Veyron de Benzema n’existerait plus qu’à 2 exemplaires

C’est que sa Veyron, Karim Benzema la considère comme une pièce de « collection » et celle qui lui offre « le plus de souvenirs ». « C’est la « pur sang ». Il y a en a que 5 dans le monde. Là il en reste 2, et j’en ai une. » Quid des trois autres ? Nous l’ignorons. Mais cette « pur sang » est sortie en 2007. Et il se dit que sa rareté et sa conception d’ensemble, en font un véhicule désormais plus cher sur le marché de l’occasion, que vendu neuf. Son prix à l’achat approche les 2,5 millions d’euros.

1001 chevaux et 100 kilos de moins pour cette version « pur sang »

La particularité de cette version est sa carrosserie qui mêle de l’aluminium poli à du carbone. Avec 100 kilos de moins sur la balance, cette Veyron « pur sang » offre des performances encore plus folle qu’autorise son moteur W16 de 1001 chevaux.