Benzema ou Mbappé, qui sera le meilleur buteur à l’Euro selon les bookmakers ?

Benzema et Mbappé vont se « tirer la bourre » fac aux buts adverses. Pour les bookmakers, l’un et l’autre feront partis du gratin européen des buteurs à l’Euro.

Après plus de cinq ans sans jouer un match international, Karim Benzema a finalement, cette fois-ci, été retenu par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2021. Et si l’attaquant merengue a été sélectionné, ce n’est certainement pas pour s’asseoir sur le banc durant la compétition. Il animera, surtout avec Kylian Mbappé, l’attaque française pendant le tournoi. Mais à choisir les bookmakers donnent un avantage à l’attaquant parisien, dans la course au meilleur buteur, pour cet Euro. Cela diffère en fonction des opérateurs, mais reste cependant plus favorable à l’enfant de Bondy, avec une cote moyenne à 9,56 s’il termine meilleur buteur du tournoi, contre 12,75, celle de KB9.

KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Le duo Mbappé – Benzema désormais très attendu

Même s’il n’est évidemment pas le favori, Antoine Griezmann ne se fait pas oublier des bookmakers pour le titre de meilleur buteur de la compétition. Sa cote étant en moyenne à 20,25, cette dernière permet au Blaugrana d’osciller entre la 7e et la 8e place du classement des potentiels meilleurs marqueurs. De leur côté, Karim Benzema et Kylian Mbappé, grâce à leurs cotes évoquées précédemment, sont tous deux dans le top 5. Kylian Mbappé, est en balance entre la 2e et la 4e place, avec Lukaku et CR7, mais toujours derrière l’Anglais Kane, le grand favori de tous les bookmakers.

La France parmi les favoris à la victoire à l’Euro

Selon les différents opérateurs, trois nations semblent plus que les autres faire office de favoris pour la victoire finale lors de cet Euro 2021. Il s’agit de la Belgique, de l’Angleterre, et de la France. Mais, malgré un esprit revanchard vis-à-vis de la Coupe du Monde 2018, et un Lukaku plus qu’en forme ces deux dernières saisons, les Diables Rouges n’ont pas les préférences des bookmakers. Il y a plus de doute, en revanche, entre les Three Lions et les Bleus. Les hommes de Didier Deschamps sont majoritairement donnés gagnants, mais certains opérateurs, leur préfèrent les joueurs de Gareth Southgate. La France qui gagne l’Euro paie 5,5 fois la mise en moyenne, contre 5,93 à l’Angleterre. Rendez-vous à partir du 11 juin sur TF1, M6, et Bein Sport, pour le coup d’envoi du tournoi.