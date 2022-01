Benzema, pourquoi sa Bugatti à 3,5 M€ le met en danger ?

Sur sa Chiron, Karim Benzema est assis sur une bombe. A tous les sens du terme.

En plus de faire partie des meilleurs attaquants de sa génération, Karim Benzema est un passionné d’automobiles. Son garage est estimé à plus de 7 millions d’euros, comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours. Parmi ses 8 bolides se trouve la Bugatti Chiron, estimée à 3,5 millions d’euros. Celle-ci fait les gros titres, puisque la Commission européenne, dans un rapport publié le 28 janvier, indique que la voiture possède un défaut de fabrication au niveau des pneus. Les pneus de la Bugatti Chiron de Benzema serait défectueux

Selon la déclaration de la Commission européenne, “des fissures qui peuvent se former dans le flanc du pneu arrière pourraient provoquer une perte soudaine de pression. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule et augmenter le risque d’accident.” Les pneus en question, les Michelin Sport Cup 2, sont donc des produits jugés non-conformes et nécessitant un changement. A plusieurs dizaines de milliers d’euros le coût estimé du train, c’est quand même ballot!

Le Madrilène parmi les 500 détenteurs de ce modèle

Une révision semble inévitable pour le bolide de l’international français, et celui des 499 autres personnes possédant cette Chiron, dont fait partie un certain Cristiano Ronaldo. Doté de 1 500 chevaux, d’un moteur 16 cylindres à quatre turbos, pouvant faire du 0 à 200 km/h en 5,8 s, tout en s’approchant des 440 km/h , cela serait dommage de se priver du bijou du constructeur alsacien, qu’il a fièrement affiché sur ses réseaux sociaux, en novembre dernier.