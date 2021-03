Benzema, Varane… Qui veut des anciennes Audi des joueurs du Real Madrid ?

L’Audi RS3 de Karim Benzema est l’une de celles à vendre, par le constructeur aux anneaux.

Les joueurs du Real Madrid, ont récemment reçu, leurs nouveaux véhicules Audi. Mais qu’en est-il de ceux qu’ils ont obtenus la saison dernière ? Ils sont désormais disponibles à la vente, sur la plateforme de livraison de voitures d’occasion, Audi sélection plus village. Pour tous les fans de Benzema, ou Varane, il est désormais possible de conduire dans le même bolide que les stars madrilènes.

L’audi e-tron de Varane, la plus cher

La voiture la plus chère, est l’Audi e-tron de Varane qui coûte 87 360 euros. L’international Français, était le premier joueur de l’effectif à choisir un modèle électrique. Cette saison, le champion du monde 2018, s’est de nouveau tourné, vers ce type de véhicule, avec un E-Tron sportback gris. Mais cette fois-ci, il n’est pas le seul, puisque le Brésilien Vinicius a aussi fait le choix de l’écologie.

La voiture d’Eden Hazard vendue, pas celle de Benzema

L’Audi Q8 d’Eden Hazard, n’est plus disponible, le modèle a été vendu contre une somme de 84 445 euros. Mais pour ceux, qui souhaitent rouler au volant de la même voiture que Karim Benzema, c’est encore possible. Son ancienne Audi RS3 Sportback, est disponible en stock, et mise en vente au prix de 61 898 euros. En achetant le véhicule de la marque allemande, une garantie de 48 mois est proposée par Audi sélection plus village.