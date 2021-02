Betis Seville : Combien vaut Nabil Fekir sur le mercato ?

Nabil Fekir est lié au Betis jusqu’en 2023.

À l’été 2019, Nabil Fekir faisait un choix surprenant, en quittant Lyon pour s’engager avec le Real Betis, contre une somme de 19,75 M €. Depuis, le Français s’est imposé en Espagne, malgré un début de saison 2020-21 difficile, et une blessure qui l’a éloigné des terrains un mois. Auteur de 9 buts et 12 passes décisives depuis son arrivée à Séville, il aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Souvent appelé par Didier Deschamps en Équipe de France, l’ancien Gone aura pour objectif de participer à l’euro cet été.

La valeur de Fekir en baisse

En un an, le champion du monde 2018 a vu sa côte baisser. En mars dernier, la valeur marchande de l’ancien lyonnais était estimée à 40 M € par Transfermarkt, aujourd’hui elle n’est plus qu’à 25 M €. L’observatoire du football évalue le joueur de 27 ans entre 15 et 20 M €. L’écart de valorisation de Nabil Fekir entre mars dernier et aujourd’hui, trouve pour explication ses pépins physiques, et la durée de son contrat, qui arrive à échéance en 2023. Pourtant, d’après AS, le club espagnol exigerait 50 M €, afin de se séparer l’international français.

Une clause libératoire à 90 M €

Au moment de son arrivée en Andalousie, le Real Betis a fixé la clause libératoire de Nabil Fekir à 90 M €. Si les dirigeants espagnols étaient amenés à vendre le Français, son club formateur, l’OL percevrait 20 % sur une éventuelle plus-value. Et le milieu de terrain ne manque pas de prétendants, outre le Real Madrid, deux autres clubs suivraient de près la situation du joueur. D’après Mundo Deportivo, l’Inter et Naples feraient les yeux doux au meneur de jeu, afin de l’attirer au prochain mercato.