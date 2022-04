Bienvenue dans l’hôtel 5 étoiles de la France au Mondial au Qatar

L’équipe de France de football séjournera à l’Visite de l’hôtel Al Messila Resort, pendant son Mondial 2022.

Les Bleus ont leur QG, le temps que durera leur campagne sportive, au Qatar, à l’occasion du Mondial 2022. Didier Deschamps et Noël Le Graët ont choisi l’hôtel Al Messila Resort, situé à une dizaine de minutes, du coeur de Doha. C’est un grand palace cinq étoiles, de 120 chambres, 4 restaurants, 3 piscine, pour une grande surface extérieure, isolée des regards indiscrets, par de hauts murs épais.

Les Bleus séjourneront à l’Hôtel Al Messila Resort

Les joueurs de l’équipe de France devraient donc trouver ici, toute la tranquillité voulue, dans leur entreprise de défendre le titre de champions. L’établissement dispose d’un spa et de bains à remous, ainsi que d’une salle de sport ou de terrains de squash et de tennis, au besoin pour les Bleus, de s’entretenir physiquement. Cet hôtel a aussi l’avantage d’être proche du stade de la Cité de l’éducation, où Kylian Mbappé et ses partenaires prendront leur quartier, entre les matchs. Selon le journal L’Equipe, l’Italie avait mis une option sur l’hôtel, sans encore savoir qu’elle n’irait pas au Mondial.

Des nuits qui débutent à partir de 200 € et beaucoup plus

Dormir une nuit à l’Hôtel Al Messila Resort de Doha, coûte en cette période, près de 200 euros. Et possiblement beaucoup plus, selon si l’on choisit la suite royale Al Messila, où l’une des 30 villas avec piscine privée, chacune abritant des chambres doubles, ou pour quatre personnes, et toute son équipée d’une cuisine. Découvrez l’hôtel en quelques images, dans la galerie ci-dessus.