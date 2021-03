Brest – PSG : Audience en petite forme pour ce 16e sur France 2

PSG, un gros succès sur le terrain, mais une petite forme à la télé.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, en dominant le Stade Brestois (0-3), ce samedi en prime time, cette rencontre n’a pas rencontré son public. Pas sur la chaîne France 2. C’était pourtant un match en clair, avec le tenant du titre, à quatre jours du match retour de Ligue des champions, face au Barça.

Deux millions en moyenne devant Brest – PSG

Deux millions de téléspectateurs en moyenne ont suivi les débats, soit une part d’audience de 8,8%, auprès des individus de quatre ans et plus. Le site Pure Media souligne que c’est plus de deux fois inférieur, à la dernière rencontre sportive diffusée un samedi en soirée sur la deuxième chaîne ; à l’époque, c’était un match de rugby entre la France et l’Italie, suivi par 4,19 millions de téléspectateurs, en moyenne.

3e audience de la soirée, ce samedi à la télé

Avec cette affiche Stade Brestois – PSG, France 2 se positionne comme la troisième chaîne nationale sur la soirée de ce samedi, battue qu’elle est par TF1 et son programme « The Voice, la plus belle voix » (6,06 M de téléspectateurs) et par France 3, avec sa série, « Commissaire Magellan » (5,13 M).