Cannet Rocheville – OM sera sur France 3

Les 32es de finales de la coupe de France seront sur France Télévision.

Un dimanche après-midi « au coeur des régions », c’est ce que proposera le groupe France TV, ce 19 décembre, pour l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France de football, saison 2021-2022. En affiche de la journée, la chaîne France 3 diffusera Cannet Rocheville – OM, en direct.

Cannet Rocheville – OM à l’affiche sur France 3

La rencontre est programmée à 13h30, elle sera commentée par le duo Fabien Lévêque, Eric Roy. L’ES Cannet Rocheville évolue en Nationale 3, le 5e échelon national, l’Olympique de Marseille est ce lundi troisième en Ligue 1. Il fera son entrée dans la compétition, comme les autres formations de l’élite.

Quatre autres rencontres sur les antennes régionales

Ce même dimanche de décembre, à la même heure, les antennes régionales diffuseront quatre autres affiches sur les antennes régionales : Lyon-La Duchère – AS Saint-Etienne, Red Star FC – AS Monaco FC, Stade Poitevin FC – RC Lens et Bergerac Périgord FC – FC Metz.