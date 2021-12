Ce compte qui répertorie le pire de la nourriture vendue dans les stades

Attention, si vous avez l’estomac un peu fragile, entre deux repas du réveillon, vous risqueriez de mal vivre la suite. Parce que les belles tablées de Noël et les assiettes soigneusement dressées, c’est tout le contraire du compte Footy Scran, qui nous propose de voir, le pire des menus que les supporters achètent parfois dans les stades sportifs.

Sur les réseaux sociaux, les pires menus vendues dans les stades sportifs

En Angleterre, surtout, le sujet est souvent relayé et moqué sur les réseaux sociaux. Ici, les sandwichs, kebabs et autres portions de frites grasses et généreusement saucées, se partagent un compte Facebook ou une page Instagram. Leur origine est récente (les pages ont été créées en novembre), dans la liste des images proposées, tout n’est clairement pas indigeste. Ou ne semble pas l’être.

Des saucisses dans du pain aux dimensions totalement grotesques

Mais pour le pire des « collations », des limites sont parfois aisément franchies. Comme la brochette d’agneau que vend 5 livres (6€), la buvette du Stevenage FC, ou le friand trop cramé de l’Airdrieonians FC. Sans parler de ces saucisses aux dimensions démesurées sur des bouts de pain trop petits. Quand ce n’est pas l’inverse. Voici notre sélection. Et surtout, bon appétit!

