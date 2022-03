Ce que Gazprom payait à l’UEFA et à Schalke 04

Cela fait un peu moins d’une semaine que la Russie a lancé une invasion en Ukraine. Il n’a pas fallu beaucoup plus de temps pour que les sponsors russes dans le football soient mis à l’écart. C’est le cas de Gazprom, en partenariat avec l’UEFA, et le club allemand Schalke 04, qui a vu ses collaborations prendre fin, à quelques jours d’intervalle, malgré des investissements conséquents, comme le rapporte KPMG.

La société pétrolière russe était sponsor maillot du club de la Ruhr depuis 15 ans. En 2016, les négociations avaient abouti à un accord, jusqu’en 2022, pour un total de 150 M€. Des rumeurs, lancées par Sky Deutschland, en mars 2021, ont fait état d’une prolongation, jusqu’en 2025. Une prolongation qui n’a jamais été confirmée par l’équipe allemande. D’après le journal, le club toucherait 9 M€ par an en deuxième division, puis 18 M€, en cas de promotion.. Schalke a affirmé dans un communiqué que la fin de la collaboration n’allait pas impacter les “capacités financières du club”. Vivawest pourrait remplacer Gazprom.

🚨Ukraine – the world of sport responds, with some reactions having direct and immediate financial implications. @ManUtd @s04 @UEFAcom #StandingWithUkraine pic.twitter.com/uChZlsPENp

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) February 28, 2022