Italie n°1, France 11e : Ce que les 32 nations ont gagné à l’Euro 2021

L’Euro c’est fini, voyons quel pays a gagné combien ?

Pour quatre ans au moins, l’Italie sera la championne d’Europe. La Squadra Azzura a remporté, ce dimanche soir, face à l’Angleterre en finale (1-1, 3-2 tab), le championnat d’Europe des nations 2020-2021 et avec, la prime de victoire promise par l’UEFA, au début du tournoi. Au total, selon nos observations à Sportune, l’Italie est (aussi) la championne d’Europe des primes, avec un cumul de 28,250 euros, sur l’ensemble du tournoi.

L’Italie championne d’Europe du foot et des primes

Dont 8 millions d’euros, pour la victoire finale et 5 millions, à l’Angleterre battue. Les 24 nations engagées dans cet Euro 2020-2021 ont toutes reçu un bonus commun et minimal de 9,25 millions d’euros. La Turquie et la Macédoine n’ont rien gagné de plus, au contraire des autres pays, puisque en poule, la victoire payait 1 million d’euros et 500 000 euros, le match nul. Après quoi, d’autres récompenses étaient offertes, en fonction des tours franchis.

La France derrière la Suisse qui l’a sortie du tournoi

La France, éliminée en huitièmes de finale, remporte 12,75 M€, elle se glisse derrière la Suède et après la Suisse, qui l’a éliminée, avant de perdre en quarts, en suivant. Au total, l’UEFA 331 millions d’euros, aux 24 nations engagées. Avec la crise, le prize money initial a baissé d’une quarantaine de millions d’euros. A l’origine, la victoire finale devait rapporter 10 millions et non 8, et les 24 équipes devaient recevoir une part garantie commune, de 9,5 millions d’euros.

Ce que les 24 nations à l’Euro 2020-2021 vont gagner

1. Italie = 28 250 000 €

2. Angleterre = 24 750 000 €

3. Espagne = 19 250 000 €

4. Danemark = 18 250 000 €

5. Belgique = 16 250 000 €

6=. République Tchèque = 14 750 000 €

6=. Suisse = 14 750 000 €

8. Ukraine = 14 250 000 €

9. Pays-Bas = 13 750 000 €

10. Suède = 13 250 000 €

11. France = 12 750 000 €

12=. Allemagne = 12 250 000 €

12=. Portugal = 12 250 000 €

12=. Croatie = = 12 250 000 €

12=. Pays-de-Galles = 12 250 000 €

16. Autriche = 11 750 000 €

17=. Finlande = 10 250 000 €

17=. Russie = 10 250 000 €

17=. Slovaquie = 10 250 000 €

17=. Hongrie = 10 250 000 €

21=. Ecosse = 9 750 000 €

21=. Pologne = 9 750 000 €

23=. Macédoine = 9 250 000 €

23=. Turquie = 9 250 000 €