Ce que sera le classement final de la Ligue 2 2021-22 selon les bookmakers

Que va donner la saison de Ligue 2 ? Les bookmakers nous éclairent à leur manière.

Prenons date au samedi 14 mai 2022. Ce soir-là se disputera la 38 et dernière journée de la saison 2021-22 de Ligue 2. A ce moment là saura-t-on (si ça ne s’est pas décidé avant), quels seront les clubs promus en élite, les relégués et ceux qui disputeront un exercice de plus à ce niveau. Et alors, pourra-t-on comparer les performances, au cas par cas des équipes, sur ce que les bookmakers prévoyaient pour elles, au commencement de la compétition.

Les bookmakers auront-ils eu du nez sur la saison de Ligue 2 ?

Voilà ci-dessous, les contours du classement final de la saison 2021-22, tel que l’imaginent les opérateurs, au jour de la 1re journée. Tableau qui s’articule, autour de la question : « Quel club sera champion de France de Ligue 2 ». De la cote la plus serrée, à celles qui paient le plus (donc sont les moins probables), voilà donc ce que l’on peut attendre de l’exercice sportif.

Toulouse favori pour le titre devant Dijon et Auxerre

Avec le Toulouse FC désigné comme le grand favori. C’est que le club haut-garonnais nourrit de hautes ambitions, avec son budget, le plus conséquent de la saison. Dijon, formation reléguée de Ligue 1 pourrait accompagner les Pitchounes, en Ligue 1. Ça semble moins vrai pour le Nîmes Olympique, que les bookmakers placent quatrième, dans cette course à l’accession. En pied de classement, cinq clubs sont donnés plus faibles que le reste, comprenons donc que le maintien se jouera entre eux. Premières tendances sur la saison à disputer, ce samedi dans la soirée, au verdict de la rentrée.

Qui sera champion de France 2021-22 de Ligue 2 selon les bookmakers ?

1. Toulouse = 4,25 contre un

2. Dijon = 4,8

3. Auxerre = 6,75

4. Nîmes = 7,5

5. Grenoble = 8,5

6. Caen = 10

7=. Nancy = 13,5

7=. Paris = 13,5

7=. Guingamp = 13,5

10. Sochaux = 17

11. Amiens = 20

12=. Le Havre = 23,5

12=. Valenciennes = 23,5

14. Bastia = 30,5

15. Ajaccio = 40

16=. Rodez = 200

16=. Niort = 200

16=. Pau = 200

16=. Dunkerque = 200

16=. Quevilly-Rouen = 200