Chelsea : A bord de Solaris, le nouveau megayacht à 505 M€ d’Abramovich

Dernière folie de Roman Abramovich, ce yacht vaut plus de 500 millions d’euros, il sort à peine de son chantier naval.

Poussé par l’Europe à céder ses avoirs, comme d’autres fortunes russes jugées proches du Kremlin, Roman Abramovich va se séparer de son club de football, Chelsea, et de sa maison parmi les plus chères du Royaume-Uni. Quant à ses yachts, la question est en suspend, sachant que l’oligarque de 55 ans en possède deux, qui comptent pour ceux que le monde a de plus exceptionnel.

Solaris, la dernière folie à 505 M€ du futur ex patron de Chelsea

Le premier, L’Eclipse, est connu pour être des années restés, le plus long de la planète à 165 mètres. C’est une machine de défense qui, en ces temps de guerre, prend plus de sens ; il est équipé d’un vitrage pare-balles, d’une défense antimissile et d’un bouclier anti photographie. L’autre est le dernier commandé par Roman Abramovich. Il est récent, construit en 2021, dans un chantier naval, en Allemagne.

Roman Abramovich peut accueillir jusqu’à 36 invités à bord de son yacht

Il s’appelle Solaris est d’abord réputé pour sa vélocité, car poussé par deux propulseurs électriques, il peut atteindre la vitesse de 20 noeuds et 14 noeuds, en croisière. Question longueur, il n’est pas en reste, il mesure près de 140 mètres et à ce titre, il est le 13e plus long en mers. Solaris a huit pont, il peut recevoir jusqu’à 36 invités, dans un environnement de luxe complet, qu’assure un « crew » d’une soixantaine de personnes. Selon le média spécialisé, Superyachtfan, il faut compter de 50 à 60 millions de dollars (55 M€, environ), pour budget annuel à la maintenance.

Solaris est ancré au port de Barcelone, en Espagne

A l’intérieur, l’espace est ouvert, du séjour aux chambres. Matériaux et boiseries qui l’habillent, sont nobles. Il dispose d’une piscine, d’un héliport et de plusieurs solarium. Solaris est actuellement ancré, dans le port de Barcelone, il n’est donc pas à exclure que la police espagnole le saisisse.