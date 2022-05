Chelsea : Avant la vente, un nouveau sponsor à 23 M€/an pour les Blues

La plateforme WhaleFin d’Amber Group s’affichera sur la manche du maillot des Blues.

L’avenir du FC Chelsea était indécis depuis plusieurs semaines. Quelques jours seulement après avoir confirmé qu’un terrain d’entente avait été trouvé pour la vente du club, ce dernier annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire. A partir de la saison 2022-2023, le groupe Amber, l’un des leaders dans le secteur des actifs numériques, devient le sponsor manche officiel des équipes masculines et féminines des Blues. Si l’investissement consenti n’a pas officiellement été révélé, il est question de 20 millions de livres sterling par an, soit environ 23,5 millions d’euros annuels, d’après les informations de SkySports. La durée du contrat reste inconnue.

Un nouveau sponsor à 23 M€ annuels pour Chelsea

Amber Group, via sa plateforme d’actifs numériques phare WhaleFin, apparaîtra sur la manche de N’golo Kanté et ses coéquipiers, dès le prochain exercice. Le nouveau deal représente une belle augmentation par rapport au précédent, celui avec Hyundai, qui était de 50 millions de livres sterling sur 4 ans, soit près de 14,5 millions d’euros par an. D’après le média britannique, le constructeur automobile coréen chercherait à rester en collaboration avec les Blues, sous une autre forme de partenariat.

We’re excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022

WhaleFin remplace Hyundai sur la manche des Blues

“Il s’agit d’un partenariat extrêmement intéressant pour le club, qui nous associe à l’une des entreprises les plus avancées au monde dans le domaine des actifs numériques, affirme Guy Laurence, directeur général du club, dans un communiqué. Alors qu’Amber Group continue d’étendre la couverture de sa plateforme au niveau mondial, il aura désormais la possibilité, non seulement, de s’adresser aux centaines de millions de fans fidèles de Chelsea dans le monde entier, mais aussi d’être vu par les milliards de téléspectateurs qui suivent la Premier League chaque saison« . Les entreprises du secteur de la blockchain continuent de s’implanter dans le football, et dans les autres sports, comme le basketball ou la F1.